Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредиту на покупку новых и подержанных легковых автомобилей на 0,25 процентного пункта. Теперь оформить его стало возможно по ставке от 12,25% до 12,75% годовых.

Ставка по кредиту увеличится на 3 п. п. до предоставления заемщиком оригинала ПТС с отметкой о регистрации прав собственности и копии свидетельства о регистрации автомобиля, без надлежащего оформления договора залога и заключения дополнительного соглашения к кредитному договору.

Минимальный первоначальный взнос составляет 10% собственных средств заемщика от стоимости машины. Максимальная сумма кредита неограниченна, а срок может достигать семи лет. Страхование каско и личное страхование не являются обязательными и оформляются по желанию заемщика.

«При подаче заявки на сайте банка с использованием сервиса «заявка on-line» процентная ставка по кредиту будет снижена на 0,25 процентного пункта», — комментирует эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ирина Мартиросова.