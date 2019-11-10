Банк ДОМ.РФ обновил мобильное приложение для физических лиц. Новый функционал дистанционного обслуживания банка позволяет открыть накопительный счет со ставкой до 6% годовых в мобильном приложении, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Максимальная процентная ставка в размере 6% годовых доступна для клиентов — держателей пакета услуг «Премиальный» в первые два месяца после открытия счета. Далее процентная ставка по данному продукту составит 5% годовых.

Для остальных категорий клиентов максимальная процентная ставка в течение первых двух месяцев составит 5% годовых, далее — 4% годовых.

Счет предусматривает пополнение и снятие средств без каких-либо ограничений. Минимальная и максимальная сумма средств на счете неограниченна.