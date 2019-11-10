Сбербанк сделал доступными оформление и продление договоров ипотечного страхования компаний «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ранее такая возможность была в веб-версии «Сбербанк Онлайн», а теперь стала доступна и для пользователей мобильного приложения.



«Для оформления полисов в «Сбербанк Онлайн» необходимо в «Каталоге» выбрать раздел «Страхование» и найти интересующие продукты — «Ипотечное страхование недвижимости» и «Ипотечное страхование жизни». Процесс онлайн-покупки занимает не более двух минут. Вся информация, необходимая для оформления страховки, уже содержится в аккаунте «Сбербанк Онлайн» и вводится автоматически — вписывать Ф. И. О., паспортные и иные данные или искать дополнительные документы не нужно. Это исключает риск неверного расчета страхового взноса и экономит время клиентов», — отмечается в сообщении.

Кроме того, страховые тарифы при онлайн-покупке ниже, чем при оформлении полисов в офисах Сбербанка, поэтому такой способ заключения договоров страхования более выгоден для клиентов.

Сбербанк страхование ООО СК «Сбербанк страхование» – универсальная страховая компания, крупная по объему сборов. Является дочерней организацией крупнейшего российского банка – Сбербанка России. По итогам 2017 года общество заняло 19-е по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и второе место в сегменте страхования имущества граждан, основной составляющей страхового портфеля (доля – 83,4%). Страховые продукты реализуются через отделения Сбербанка России (более 16 тыс. подразделений в 83 субъектах РФ), а также он-лайн и через офисы партнёров. Головной офис компании находится в Москве.