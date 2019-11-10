Сбербанк сделал доступными оформление и продление договоров ипотечного страхования компаний «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.
Ранее такая возможность была в веб-версии «Сбербанк Онлайн», а теперь стала доступна и для пользователей мобильного приложения.
«Для оформления полисов в «Сбербанк Онлайн» необходимо в «Каталоге» выбрать раздел «Страхование» и найти интересующие продукты — «Ипотечное страхование недвижимости» и «Ипотечное страхование жизни». Процесс онлайн-покупки занимает не более двух минут. Вся информация, необходимая для оформления страховки, уже содержится в аккаунте «Сбербанк Онлайн» и вводится автоматически — вписывать Ф. И. О., паспортные и иные данные или искать дополнительные документы не нужно. Это исключает риск неверного расчета страхового взноса и экономит время клиентов», — отмечается в сообщении.
Кроме того, страховые тарифы при онлайн-покупке ниже, чем при оформлении полисов в офисах Сбербанка, поэтому такой способ заключения договоров страхования более выгоден для клиентов.
ООО СК «Сбербанк страхование» – универсальная страховая компания, крупная по объему сборов. Является дочерней организацией крупнейшего российского банка – Сбербанка России. По итогам 2017 года общество заняло 19-е по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и второе место в сегменте страхования имущества граждан, основной составляющей страхового портфеля (доля – 83,4%). Страховые продукты реализуются через отделения Сбербанка России (более 16 тыс. подразделений в 83 субъектах РФ), а также он-лайн и через офисы партнёров. Головной офис компании находится в Москве.
ООО «Сбербанк страхование жизни» – крупнейшая страховая компания, специализирующаяся на страхования жизни, составляющем около 100% страхового портфеля в 2017 году. Является дочерней компанией крупнейшего банка Российской Федерации – Сбербанка России. В 2017 году по объему собранной премии общество занимает второе место в общем рэнкинге российских страховщиков и является лидером среди страховщиков, специализирующихся на страховании жизни. Продукты компании представлены во всей филиальной сети Сбербанка на территории РФ, а также в офисах банков-партнеров. Головной офис компании находится в Москве.