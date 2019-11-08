Изменения по вкладам за 8 ноября: Джей энд Ти Банк, Плюс Банк, Промсвязьбанк.

Джей энд Ти Банк возобновил прием вклада «Кристальный»



Джей энд Ти Банк возобновил прием вклада «Кристальный». Сумма первоначального взноса — от 500 тыс. рублей, 10 тыс. долларов. Денежные средства в рублях принимаются сроком на один месяц под 5,1% на один год — под 6,2% годовых.

Вклад в долларах можно оформить на три, шесть месяцев и один год под 1,3—1,6% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на текущий или карточный счет.

Завершен прием вклада «Формула».

Плюс Банк предлагает открыть вклад «Стабильный Плюс».



Плюс Банк предлагает открыть вклад «Стабильный Плюс». Срок — 550 дней. При ежемесячной выплате процентов на счет вклада до востребования либо ежемесячной капитализации минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. рублей, а при ежемесячной выплате процентов на карточный счет — 100 тыс. рублей.

Процентная ставка установлена в размере 6,75% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Промсвязьбанк запустил новый «Онлайн — вклад».



Промсвязьбанк запустил новый «Онлайн — вклад». Депозит предназначен для новых клиентов и клиентов банка, не открывавших вклады в интернет- и мобильном банке за последние два года.

Открытие вклада возможно только в интернет- или мобильном банках.

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — 122, 181, 397, 547 или 731 день. Процентные ставки составляют 5,3—6,45% годовых. Пополнение возможно в течение первых 30 дней. Проценты выплачиваются в конце срока.

В случае досрочного расторжения договора по истечении 90 дней проценты выплачиваются в размере ½ ставки, установленной по вкладу.