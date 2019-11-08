Банк России ожидает роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20—25% после повышения лимита выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн рублей, предложенного поправками в законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО. Об этом на парламентских чтениях в Совете Федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

«Если до 2 млн [рублей] — изначально у нас была оценка порядка 16—17%. Мы сделали досчеты, вышли где—то на 20—25%», — сказал он, отвечая на вопрос, как изменится тариф ОСАГО при росте лимита выплат за вред жизни и здоровью.

По словам Чистюхина, говорить о линейном влиянии отмены коэффициентов мощности и территории пока сложно. Коэффициент мощности оценивается примерно в 30% от текущего тарифа, территориальный — около 40%, отметил он.

Зампред ЦБ подчеркнул, что законопроект об ОСАГО не предполагает значительного изменения срока полиса.

«По поводу срока полиса в настоящее время дискуссия активно не ведется. Предполагается в рамках законопроекта, что все подходы к срокам останутся, как они есть. Хотя были разные предложения как по максимальному сокращению срока полиса, так и по увеличению больше года», — добавил Чистюхин.

Разработанный Минфином законопроект предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, «пьяное» вождение и «иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда».



Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля — с 1 октября 2020-го. Предлагается заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков, которые смогут применять базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора на 40%, а затем на 30%. Также с 1 января 2020 года предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей.