Петербургские полицейские раскрыли серию краж из банкоматов, сообщает пресс-служба МВД РФ.



Как ранее сообщалось, в декабре прошлого года сотрудники полиции задержали подозреваемого в ряде краж из банкоматов, расположенных в торговых центрах в разных районах города.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники управления уголовного розыска главка установили причастность данного гражданина к четырем аналогичным преступлениям», — говорится в сообщении ведомства.

Так, установлено, что в период с марта по декабрь 2018 года злоумышленник путем подбора ключа и кода к замку сейфового отделения вскрыл четыре банкомата. В трех случаях — на Выборгском шоссе, дом 19, на улице Седова, дом 11, на проспекте Просвещения, дом 80 — ему не удалось похитить денежные средства. Таким образом, он мог бы похитить в общей сложности почти 12 млн рублей.

А в доме 7 на площади Конституции он довел преступный умысел до конца и совершил кражу денежных средств в сумме более 2,5 млн рублей.

ГСУ ГУ МВД России возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ (кража) и части 4 статьи 30, части 4 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). Уголовные дела объединены в одно производство. Подозреваемый находится под стражей.