Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,17% и составил 2 973,19 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,27% до отметки 1 468,17.

Бумаги «АЛРОСы» подорожали на 0,09%. Акции Мосбиржи подешевели на 0,17%, Сбербанка — на 1,2%, Газпромбанка — на 1,78%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,62%.

В пятницу российский фондовый рынок ушел в коррекционное снижение, чему способствовал внешний фон, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Так, поясняет он, по рынку энергоносителей прошла волна продаж, которая привела к отступлению ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 61 доллара за баррель. Негативные тенденции преобладали и на западных фондовых площадках.

«Ухудшение внешнего фона, некоторая перегретость российского рынка и желание части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям в преддверии выходных привели к существенному откату российского рынка в пятницу», — комментирует эксперт.

При этом российский рынок с середины октября на росте аппетита к рисковым активам смог прибавить более 10% и в четверг закрыться выше важного психологического уровня — 3 000 пунктов.

«В этой связи некоторая коррекция, которая может получить свое развитие на следующей неделе, выглядит вполне логичной. Однако текущее снижение вряд ли сможет кардинально поменять техническую картину. Говорить же о развороте и начале полноценного снижения можно будет в случае пробоя среднесрочного тренда ускорения, берущего начало от минимумов декабря прошлого года и проходящего в текущий момент в районе 2 740 пунктов», — заключает аналитик.