Сбербанк устранил временные затруднения при проведении операций в приложении и банкоматах, все системы работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в крупнейшем российском банке.

«Сбербанк сообщает об устранении временных затруднений при проведении операций в «Сбербанк ОнЛайн» и устройствах самообслуживания. Все системы банка работают в штатном режиме. Приносим извинения клиентам за неудобства при пользовании сервисом банка», — сказал представитель кредитной организации.

Ранее в пятницу Сбербанк сообщил, что некоторые клиенты банка могут испытывать трудности при проведении операций со вкладами в приложении и банкоматах. Пользователи на портале Downdetector стали сообщать о неполадках в работе приложения около 16 часов.