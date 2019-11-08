• Действия и сигналы ЦБ будут оказывать понижательное давление на средневзвешенные ставки по вкладам в ближайшее время, говорится в опубликованном Центробанком обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки». В нем отмечается, что постепенное замедление инфляции позволяет банкам поддерживать приемлемую реальную доходность вкладов, несмотря на снижение номинальных ставок. Регулятор также указывает, что наблюдаемому в последнее время увеличению срочности кредитно-депозитных операций могло способствовать постепенное снижение инфляционных ожиданий экономических агентов, в том числе на среднесрочную перспективу.

• Большинство фирм увеличили зарплаты своих работников за последний год: с мая 2018 года по апрель 2019-го зарплаты подняли 83% опрошенных компаний, говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young. Больше всего (на 8%) увеличились оклады топ-менеджеров компаний. Траты на жалованье среднему и старшему звену управления, а также рядовым специалистам и вспомогательному персоналу выросли на 6%. Фонд оплаты труда при этом увеличился в среднем на 6,4%. Принимая решение об изменении заработной платы, большинство компаний (80%) используют индивидуальный подход, 48% применяют еще и единый процент пересмотра для всех работников. В первом случае оклады за год увеличились в среднем на 9%, во втором — на 5%.

• Российские компании расширяют возможности использования системы распознавания лиц: биометрия встраивается в банкоматы и уже тестируется для прохода в фитнес-клубы. Так, оператор Единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелеком» планирует встроить систему распознавания лиц в банкоматы. Пока такие АТМ готовятся к пилоту. Для идентификации в банкомате клиенту не нужно будет иметь при себе ни карту, ни мобильный телефон: камера будет встроена в АТМ и узнает человека только по слепку его лица. Сервис распознавания лиц начнут массово внедрять с 2020 года и в российских фитнес-клубах: на входе посетителей вместо администраторов будут встречать турникеты с системой распознавания лиц, нейросеть откроет клиенту и шкафчик. Программное обеспечение для фитнес-клубов разработано технологическим партнером госкорпорации «Ростех» — компанией NtechLab.

• Сбербанк представил самый мощный суперкомпьютер в России. Компьютер получил название Christofari, в честь Николая Кристофари, который первым открыл сберкнижку в отделении Сберкассы в Санкт-Петербурге 178 лет назад. Christofari по мощности находится на 29-м месте в мире и седьмом — в Европе. Сервис станет доступным всем пользователям 12 декабря. По словам главы кредитной организации глава Германа Грефа, Сбербанк уделяет так много внимания искусственному интеллекту и машинному обучению, потому что это «просто круто».