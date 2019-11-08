Выгоднее всего из российских регионов покупать квартиры на Урале, а сложнее всего — на Северо-Западе, где цена квадратного метра значительно выше средней зарплаты, а за ипотеку можно отдать более 60% ежемесячного дохода. Об этом свидетельствуют данные исследования Райффайзенбанка.

Аналитики банка проанализировали данные о средней заработной плате, цене жилья, ежемесячных платежах и среднем сроке возврата ипотечного кредита. Самая выгодная ситуация сложилась на Урале.



Цены на жилье в России заметно различаются в зависимости от региона. По данным Росстата, в 2018 году дороже всего квадратный метр в квартире среднего качества стоил в Москве и в Северо-Западном федеральном округе — 112,5 тыс. и 83 тыс. рублей соответственно. А дешевле всего жилье стоит в центральной России и в Поволжье — 42,3 тыс. и 43,3 тыс. рублей. За основу для расчетов были приняты средний платеж по кредиту и заработная плата в регионах России. Лучшая ситуация складывается там, где ипотечный платеж не превышает половины средней зарплаты.

Самая выгодная ситуация сложилась в Уральском федеральном округе. Здесь не самый низкий ежемесячный платеж по кредиту, но самое удачное соотношение платежа и средней заработной платы — 42%. На втором месте — Центральная Россия, на третьем — Сибирь. В Москве и на Юге России этот показатель остается в пределах 60%. А вот на Волге и Северо-Западе средний ипотечный платеж составляет 61% от средней зарплаты. В Северо-Западном регионе цена квадратного метра более чем вдвое превышает средний доход.

Внутри регионов есть свои лидеры по доступности и недоступности жилья с точки зрения цены и дохода. Легче всего в этом смысле приходится жителям Сургута, Миасса и Сыктывкара. Как правило, заработные платы на севере традиционно выше, а цены на жилье не самые высокие по России. Дороже всего относительно средних зарплат жилье будет стоит жителям подмосковных Химок, Сочи и Калининграда. Москва оказалась примерно в середине рейтинга: средний ежемесячный платеж в городе — 50,6 тыс. рублей, что составляет чуть больше половины средней зарплаты.



Однако это незначительно влияет на скорость возврата кредита. По данным Райффайзенбанка, быстрее всего ипотеку гасят в Сургуте и Уфе — за 10—12 лет. А дольше всего жилищный кредит возвращают жители Химок и Зеленограда — до 18 лет.