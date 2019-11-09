Искусственный интеллект уже может сдавать ЕГЭ по русскому языку на твердую четверку и набирает достаточно баллов для поступления в университет, рассказал РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«В этом году наша конференция проходит в нескольких форматах, в частности мы проводим международное онлайн-соревнование, в котором участникам нужно создать алгоритмы прохождения ЕГЭ по русскому языку. Если оценивать результаты прохождения ИИ экзамена по пятибальной шкале, то это твердая четверка», — сказал он в кулуарах конференции AI Journey.

Ведяхин отметил, что робот набирает 63 балла из 100. «Можно сказать, что искусственный интеллект набрал необходимое количество баллов для поступления в вуз», — подчеркнул первый зампред правления Сбербанка.

Экзамен ЕГЭ состоял из прохождения тестов и написания сочинения по заданной теме. При этом тесты для робота составлены с повышенным уровнем сложности. В частности, необходимо пройти три этапа: сделать само задание — вставить буквы и расставить запятые, второй этап — выделить примеры согласно заданным правилам и формулировкам заданий, которые постоянно менялись с целью усилить сложность прохождения этапа, и, наконец, третий этап — это правильно записать ответ.

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Первый зампред правления Сбербанка также подчеркнул, что искусственный интеллект уже сейчас неплохо научился писать сочинения — почти половина учителей, принимающих участие в оценке результатов соревнования, не замечают, что текст написан роботом.

Соревнование не имеет мировых аналогов, ранее нейросети уже проходили разные экзамены на английском и японском языках по математике и общему знанию школьной программы. «Они все были гораздо проще для «машины». Формулировки были простыми, и в качестве задания ИИ должен был пройти тест — без написания сочинения. Таких соревнований, как наше, еще не было. Нам удалось сделать большой шаг и объединить модули, отвечающие за логику, знания и умения составлять связный текст. Мы сделали еще один шаг к сильному ИИ, который будет умным и добрым помощником для человека», — сказал первый зампред правления Сбербанка.