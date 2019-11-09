Пособие по безработице в России в следующем году останется на прежнем уровне, следует из постановления, которое подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Размер пособия составит от 1,5 тыс. до 8 тыс. рублей, при этом людям предпенсионного возраста будут платить до 11,28 тыс. рублей.

Постановление вступит в силу с 1 января.

Ранее Минтруд опубликовал проект, из которого следовало, что увеличивать размер пособия по безработице в 2020 году не планируется.

По данным Росстата, в июне — августе численность рабочей силы составила 75,5 млн человек. Из них 3,3 млн — безработные, в том числе 24% — молодежь в возрасте до 25 лет, а 18,1% — люди 50 лет и старше. Средний возраст безработного составляет 35,5 года.

Согласно исследованию РИА Новости, самый низкий уровень безработицы по итогам прошедшего лета зафиксирован в Москве, а самый высокий — в Ингушетии.