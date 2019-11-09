Внедрение безусловного базового дохода в России не является вопросом ближайших лет, сначала нужно добиться роста общего уровня производительности, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на конференции AI Journey.

«Мы в министерстве отслеживаем все современные тенденции, но, опять же, это не вопрос ближайших лет. Надо добиться сначала, чтобы общий уровень производительности вырос», — сказал он, отвечая на вопрос, нужно ли вводить базовый доход в России.

При этом министр отметил, что искусственный интеллект как раз позволяет людям сконцентрироваться на задачах, которые приносят максимальную добавленную стоимость, поскольку позволяет избавить их от рутины и ненужной работы.