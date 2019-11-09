Набирающие популярность me2me-переводы через Систему быстрых платежей (СБП) вытесняют традиционную модель работы клиентов с АТМ — количество операций внесения и снятия наличных через банкоматы заметно падает. Таковы данные исследования банка «Русский Стандарт».

«Согласно статистике банка «Русский Стандарт», число операций получения наличных в АТМ за три квартала 2019 года упало на 17,29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество операций внесения наличных — на 26%. Сказывается тот факт, что все больше клиентов выбирают... переводы средств самому себе в разные банки (me2me) через Систему быстрых платежей», — говорится в релизе.

Переводы, оплату счетов, кредитов и другие платежи россияне все чаще предпочитают делать онлайн. Так, упали не только количество операций снятия и внесения, но и объем внесения (на 23%), а также объем снятия наличных (на 1,4%). Средний чек получения средств с карты (как «Русского Стандарта», так и других банков) в банкоматах за девять месяцев 2019 года составил 19 765 рублей.

Клиенты, использующие банкоматы с бесконтактным модулем, наоборот, предпочитают чаще снимать деньги, а не вносить средства на счета. «Здесь имеется следующее соотношение операций по пополнению карты к снятию наличных: 63% к 37% по числу операций и 52% / 48% — по сумме. Средний чек операции в АТМ с использованием NFC по внесению средств составил 16 135 рублей, а по снятию наличных — 11 293 рубля», — отмечается в сообщении.

По данным «Русского Стандарта», немало клиентов также с помощью АТМ предпочитают оплачивать различные счета. Так, самой популярной услугой по оплате счетов остается пополнение мобильного телефона — за девять месяцев средний чек составил 359 рублей. На втором и третьем местах — оплата ЖКУ (2 789 рублей) и городской телефонной связи (584 рубля). Традиционные лидеры по количеству операций, совершенных в банкоматной сети «Русского Стандарта», — Москва (18,8%), Санкт-Петербург (6,7%) и Казань (3%).