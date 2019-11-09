ВСК стал партнером программы лояльности национальной платежной системы «Мир». С ноября держателям карт «Мир» доступны особые условия при покупке полисов каско через мобильное приложение или на сайте mir.vsk.ru, говорится в сообщении ВСК.



«В рамках акции держатели карт «Мир», приобретающие полис ВСК по программам страхования транспортных средств, получат кешбэк в размере 10% на свою карту. Кроме того, для участников акции будет доступна специальная скидка до 20% на все полисы каско от ВСК. Для того чтобы воспользоваться преимуществом, необходимо просто оплатить картой «Мир» один из полисов каско на сайте mir.vsk.ru или через мобильное приложение «ВСК страхование», — следует из релиза.

Для участия в акции необходимо зарегистрировать карту «Мир» на сайте privetmir.ru. Предложение действует с 1 ноября 2019 года по 15 января 2020-го.