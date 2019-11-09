Россия должна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта, от этого зависит ее развитие в целом ряде направлений, включая обороноспособность. Такое мнение высказал в субботу президент РФ Владимир Путин, выступая в Москве на конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

«Мы должны и, убежден, способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта, это вопрос нашего будущего, места России в мире», — сказал Путин. Основой для этого служит потенциал российского образования в области математики, физики и других точных наук, «да и в гуманитарной сфере тоже», отметил президент.

«Комфортные и безопасные города, доступная и качественная медицина, образование, современная логистика и надежная транспортная система, освоение космоса, Мирового океана, наконец, обороноспособность страны <…> Развитие всех этих сфер во многом зависит от наших успехов в области искусственного интеллекта сейчас и в ближайшем будущем», — подчеркнул российский лидер. По словам Путина, отторжение изменений может привести к обесцениванию имеющегося у страны потенциала: «Каким бы мощным он ни был сегодня, завтра он может стремительно устареть и обнулиться вообще».

Президент поблагодарил всех, кто внес вклад в подготовку национальной стратегии по развитию ИИ. «Сейчас важно как можно быстрее действовать, объединяя усилия государства, профессионального сообщества, бизнеса, воплощать планы в конкретные решения, инновации, конкурентные, востребованные продукты», — сказал Путин, подчеркнув, что самый строгий спрос в этой части будет с федеральных ведомств, корпораций и компаний с госучастием. «Важнейшим критерием их эффективности считаю способность обеспечить, укреплять технологическую состоятельность страны», — заявил он.

Путин назвал огромным потенциал применения технологий искусственного интеллекта, отметив, что они «позволяют избавиться от косности и неповоротливости бюрократической машины, кардинально повысить прозрачность и эффективность административных процедур». По мнению президента, это чрезвычайно важно для устойчивости общества, «потому что только в этом случае люди будут видеть, что и как делает власть и чем она руководствуется при принятии тех или иных решений». Возможности ИИ следует нацелить на решение проблем конкретного человека, чтобы в итоге «изменить качество, облик всей системы госуправления». «Это важнейшее условие решения тех масштабных задач, которые стоят перед нашей страной», — заключил глава государства.