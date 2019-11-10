Эстонский филиал датского Danske Bank, замешанный в скандале с отмыванием денег, предлагал группе клиентов проведение секретных операций по переводу денег в золотые слитки и монеты. Информация об этих сделках не была отражена в опубликованном в сентябре 2018 года отчете о деятельности Danske Bank, сообщает в воскресенье агентство Bloomberg .

Согласно попавшим в его распоряжение документам, датированным серединой 2012 года, Danske Bank путем операций по переводу денежных средств в золото предлагал клиентам, большая часть которых была из России, хеджирование рисков, обеспечение полной анонимности сделок, а также возможность свободного перевода активов.

Отмечается, что объемы золота, которые эстонский филиал датского банка смог продать подобным путем, установить не удалось. По информации Bloomberg, слитки весом 250 г и более предоставлялись в пользование без бумажных сертификатов и специальных упаковок.

Предложение Danske Bank о переводе средств в золотые слитки и монеты совпало с резким скачком цен на драгоценный металл в 2012 году. В то же время доказательств продолжения подобной практики после 2013 года, когда цены пошли на убыль, нет. Эстонский филиал банка получал золото от двух партнеров, один из которых занимался сделками на сумму 300 тыс. долларов, что эквивалентно 6 кг золота в пересчете на цены того времени, второй занимался более мелкими предложениями, указывается в документах.

Бывшего главу Danske Bank подозревают в причастности к отмыванию денег Адвокат сообщил, что прокуратура также провела обыск в доме Томаса Боргена.

Комментариев от представителя Danske Bank агентству получить не удалось.

1 июля прошлого года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank в стране. Общий объем отмытых средств оценивается минимум в 7 млрд долларов. В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. В том же месяце на фоне скандала ушел в отставку глава банка Томас Борген.

Всего в рамках следствия в Эстонии были задержаны десять человек.