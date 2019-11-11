Более 1,5 млн оригиналов документов на недвижимость забыли россияне в многофункциональных центрах (МФЦ) и отделениях кадастровой палаты за девять месяцев 2019 года, сообщила в понедельник пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

Речь идет о документах, подготовленных для граждан по итогам оказания государственных услуг. По большей части это договоры купли-продажи, акты передачи, согласия и платежные документы — экземпляры продавцов недвижимости.

«С января по октябрь 2019 года в архив кадастровой палаты поступило более 1,53 млн «невостребованных» оригиналов документов на недвижимость», — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего документов оставили жители Свердловской области — 154,7 тыс. экземпляров, Томской области — 81 тыс., Челябинской области — 69,1 тыс., Татарстана — 65,4 тыс., Курской области — 57,7 тыс. В Москве и Санкт-Петербурге забыто 29,4 тыс. (2% от общего числа) и 24,2 тыс. (1,6%) документов соответственно. Меньше всего документов оставили в Ямало-Ненецком АО, Дагестане и Алтае, Ростовской, Пензенской, Магаданской областях и Чукотском АО. Жители Ингушетии не забыли ни одного документа, отмечают в ведомстве.

«Готовые документы на недвижимость хранятся в офисе МФЦ на протяжении 30 дней. Если в течение месяца по тем или иным причинам заявитель не явится за ними, документы будут переданы в архив кадастровой палаты», — поясняется в сообщении. В ведомстве отметили, что запросить документы из архива можно через МФЦ или офисы территориального и межрайонного отделов кадастровой палаты по месту расположения недвижимости.