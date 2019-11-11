Джекпот национальной лотереи «6 из 49» в размере 18 млн канадских долларов (13,6 млн долларов США) разыгран в Канаде. Об этом в воскресенье сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.



«Выпавшие номера — 12, 31, 36, 37, 46 и 49. Бонус-число — 43», — уточнили организаторы. На данный момент известно, что счастливый билет был продан в провинции Онтарио. Кроме того, был разыгран и так называемый утешительный приз в размере 1 млн канадских долларов (760 тыс. долларов США). Он достанется жителю одной из западных провинций страны.

По правилам «6 из 49», для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

«6 из 49» была запущена в 1982 году и стала первой национальной лотереей Канады, в которой игроки могут сами выбирать числа для розыгрыша.