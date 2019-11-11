Сбербанк запускает новый сервис покупки продуктов и товаров первой необходимости с полок магазинов «СберМаркет». Он создан на базе онлайн-сервиса доставки продуктов Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре этого года. С сегодняшнего дня «СберМаркет» начинает работать в 31 городе России, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Новый сервис будет доступен в Москве и 16 городах Московской области, а также еще в 14 городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде, Воронеже, Самаре, Уфе, Красноярске, Омске, Новосибирске и Челябинске.

«Сервис обеспечит доставку из торговой сети Metro Cash&Carry, а жители некоторых районов Москвы также смогут сделать заказ в гипермаркетах «Ашан» и супермаркетах «Азбука Вкуса». В ассортименте — порядка 70 тыс. товаров, причем более 2 тыс. из них — со скидками до 50%», — говорится в релизе банка.

Товары будут продаваться по той же цене, что и в самих магазинах. Доставка — до дверей клиента день в день от двух часов. Заказ можно будет оформить через сайт или одноименное мобильное приложение. При регистрации можно использовать Сбербанк ID — единый аккаунт для удобной и безопасной авторизации, который работает уже на 40 сервисах Сбербанка и партнеров.

Услуги «СберМаркета» будут доступны как клиентам Сбербанка, так и клиентам любых других банков. Предполагается, что «СберМаркет» войдет в состав создающегося Сбербанком и Mail.Ru Group совместного предприятия в области O2O (online-to-offline).

Стоимость доставки в «СберМаркете» составит 98 рублей за первый заказ и 158 рублей — за повторный стандартный заказ (до 30 кг).

«СберМаркет» начал работу в пилотном режиме 6 сентября 2019 года в Ростове-на-Дону и Краснодаре на базе операционной и технологической платформы онлайн-сервиса доставки продуктов Instamart. Уже через месяц «пилот» в двух городах обеспечил 10% от заказов сервиса Instamart во всех регионах присутствия.



Ранее Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании платформы O2O-сервисов в сфере еды и транспорта. Совместное предприятие будет оперировать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России, совокупный объем которых превысит 1 трлн рублей на горизонте трех лет.

Приложение онлайн-сервиса можно скачать в App Store и Google Play.

