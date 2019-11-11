Российские фондовые индексы в понедельник начали торги с отрицательной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:01 мск потерял 0,24% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 966,18 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,28% и равнялся 1 464,06 пункта.

Начало текущей недели на глобальных рынках пока проходит в режиме умеренной коррекции, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Он напоминает, что российский фондовый рынок в ходе пятничных торгов продемонстрировал коррекционное движение, потеряв 1,2% по индексу Мосбиржи.

«На сегодняшний день базовым считаем сценарий проторговки индексом середины диапазона 2 950—3 000 пунктов с рисками отката в нижнюю половину. В среднесрочной перспективе на горизонте ноября большое значение для индекса будут иметь продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности и ряд корпоративных событий (в первую очередь представление «Газпромом» новой дивидендной политики 28 ноября)», — комментирует эксперт.