Компания «Ренессанс Страхование» предложила полный процесс урегулирования убытков по страховому случаю через официальный канал WhatsApp. Об этом сообщили в понедельник в компании, подчеркнув, что она внедрила такую новацию первой на российском страховом рынке.

Через самый популярный мессенджер в России можно сообщить о страховом случае по каско и страхованию имущества частных лиц, отправить фото документов, получить консультацию, узнать сроки принятия решения и получить направление на ремонт, указано в релизе.

«Мы полностью меняем путь клиента при обращении в страховую компанию: теперь вообще не нужно приезжать в офис компании и привозить оригиналы документов. Мы экономим время клиента и, главное, общаемся с ним там, где ему действительно удобно и комфортно: через мессенджеры, в мобильном приложении, через чат-бот или по электронной почте», — комментирует вице-президент компании «Ренессанс Страхование» Владимир Тарасов.

Уже сегодня «Ренессанс Страхование» более 80% всех убытков каско урегулирует без посещения клиентом офиса компании. А через электронные каналы коммуникации (WhatsApp, электронную почту, мобильное приложение) «Ренессанс Страхование» урегулирует более 40% всех страховых случаев, при этом еженедельно растет доля урегулирования именно через WhatsApp и Viber. Так, за полтора месяца (с момента запуска проекта) через мессенджер было заявлено более 15% всех страховых случаев по каско.

По страхованию имущества частных лиц более 90% всех случаев урегулируется электронными способами, где доля WhatsApp и Viber — 40%.



«В ближайшее время мы запустим урегулирование самого массового сегмента — ОСАГО через WhatsApp», — анонсировал Тарасов.