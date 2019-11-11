Объем неисполненных расходов федерального бюджета по итогам 2019 года может составить около 1 трлн рублей, сообщает пресс-служба Счетной палаты РФ.

«Объем неисполнения расходов федерального бюджета по итогам 2019 года может составить около 1 триллиона рублей», — сказали в пресс-службе с ссылкой на оценку палаты.

Зампредседателя Счетной палаты РФ Галина Изотова в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам в понедельник заявила, что с учетом исполнения бюджета в течение 2019 года объем расходов в ноябре — декабре должен составить около 30% ожидаемого общегодового исполнения. Это почти на 972 млрд рублей больше, чем планировалось на ноябрь — декабрь 2018 года. «Мы видим риски, что часть этих расходов не будет исполнена», — добавила она.

Объем ежегодно неисполняемых расходов в течение трех последних лет растет, практически за три года он вырос втрое, сообщила Изотова. «Если по итогам 2016 года неисполненные расходы были на 220 миллиардов рублей, в 2018 году — на 778 миллиардов рублей. Вероятно, по итогам этого года возможный объем неисполненных расходов превысит уровень 2018 года», — сказала она.