Московская биржа в начале ноября уменьшила размер стандартного лота по отдельным выпускам еврооблигаций до одной ценной бумаги. Ранее размер одного лота составлял от десяти до 200 бумаг, номинал которых нередко достигал 1 тыс. долларов, пишет «Коммерсант» .

Изменения коснулись 18 выпусков евробондов более чем десяти эмитентов, в том числе «Газпрома», «Роснефти», «Новатэка», «Евраза», Альфа-Банка, ВТБ, ГМК «Норильский никель» и других. Всего же к биржевым торгам допущено 109 выпусков корпоративных еврооблигаций 19 эмитентов, а также 14 выпусков еврооблигаций Минфина.

По словам эксперта по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Игоря Галактионова, ранее по большинству бумаг из списка минимальный лот был равен 200 тыс. долларов.



Эксперты отмечают, что доходность по таким ценным бумагам, особенно в долларах, заметно превышает банковские ставки. При этом участники рынка обращают внимание, что еврооблигации являются более сложным продуктом, чем депозиты: при покупке евробондов необходимо учитывать кредитный риск эмитента, а также рыночный риск — риск изменения настроений инвесторов на рынке или базовых процентных ставок. Еще один важный момент — налогообложение, которое существенно отличается не только от классических депозитов, но и от рублевых облигаций. В частности, по корпоративным выпускам придется заплатить налог в 13% на купонный доход, а также на валютную переоценку (при ослаблении рубля с момента покупки до момента продажи бумаги).