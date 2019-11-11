В Москве и Московской области с января по сентябрь текущего года выявлено 243 организации с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке, сообщает пресс-служба главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.



«Большинство из них — нелегальные кредиторы (136 компаний). 125 обнаружены в Москве и 11 — в Московской области. Это организации, которые занимались незаконной выдачей займов. По-прежнему нелегальная выдача займов сконцентрирована на уровне различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, часто действующих в качестве комиссионных магазинов, которые осуществляют микрофинансовую деятельность в отсутствие соответствующего права», — говорится в релизе регулятора.

К нелегальным кредиторам относятся также организации, работающие по мошенническим схемам возвратного (обратного) лизинга, напоминают в ЦБ.

«Такие компании, позиционирующие себя как лизинговые, на самом деле осуществляют услуги по предоставлению займов под залог авто, при этом вводят граждан в заблуждение, искажают смысл предоставляемой услуги, что в конечном счете может привести к значительным переплатам, а также к изъятию автомобиля», — комментирует начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

Генпрокуратуре, Росфинмониторингу и ЦБ поручено оценить законность возвратного лизинга для физлиц Доклад должен быть представлен до 1 октября 2019 года.

Также с начала года в Московском регионе было выявлено 54 организации с признаками финансовой пирамиды: 48 в Москве и шесть в Московской области.

«Среди новых схем привлечения средств в финансовые пирамиды в Московском регионе можно отметить случаи продажи акций непубличных акционерных обществ, которые по закону не могут распространять предложения о приобретении акций неограниченному кругу лиц. «Акционерами» таких организаций зачастую становятся пенсионеры», — уточняет Балычев.

За указанный период в Московском регионе было выявлено 13 нелегальных форекс-дилеров, а также 14 нелегальных страховых брокеров. Это недобросовестные посредники, которые, в частности, предлагали платные услуги по оформлению электронных полисов ОСАГО.