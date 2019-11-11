ЦБ установил официальные курсы валют на 12 ноября.

Курс доллара повысился на 18,26 копейки, составив 63,9121 рубля (63,7295 рубля на 11 ноября). Курс евро увеличен на 5,48 копейки до 70,4759 рубля (с 70,4211 рубля на 11 ноября).

На Московской бирже доллар по состоянию на 14:30 мск прибавляет 14 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро — 20 копеек, курсы составляют 63,94 и 70,53 рубля соответственно.

Диапазоны котировок с начала торгов — 63,85—63,99 рубля за доллар и 70,4—70,59 рубля за евро.

