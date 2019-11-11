Совкомбанк обновил условия по программам ипотечного кредитования, снизив базовую процентную ставку до 8,69% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ставка варьируется в зависимости от размера первоначального взноса и комплекта предоставленных документов. Максимальная сумма кредита составляет 30 млн рублей на срок до 30 лет.



Оформление ипотечного кредита в Совкомбанке возможно всего по двум документам: паспорту и второму документу, удостоверяющему личность. Банк рассматривает заявку в течение одного рабочего дня.

Кредиты предоставляются сроком до 30 лет, при этом максимальный возраст заемщика на момент погашения не должен превышать 85 лет. Банк также предлагает индивидуальное рассмотрение ипотечной заявки на сумму свыше 30 млн рублей.