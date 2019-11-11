ВТБ расширяет партнерскую банкоматную сеть. Теперь частные лица — держатели карт банка «Открытие» могут бесплатно снимать средства в любом банкомате сети ВТБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.



В настоящее время общее количество АТМ ВТБ составляет более 15,5 тыс. устройств. Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт платежных систем Visa, Masterсard и «Мир». Размер лимитов на снятие денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты.

«Данная услуга гарантирует клиентам других банков мгновенное снятие средств и исключает необходимость поиска устройства своей кредитной организации», — прокомментировал член правления ВТБ Валерий Чулков.

