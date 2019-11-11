Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз на 2020 год по финансовой устойчивости 142 государств до «негативного» со «стабильного» из-за непредсказуемой геополитической среды, говорится в отчете агентства.

«Прогноз на 2020 год был ухудшен до «негативного» со «стабильного», что отражает ожидания Moody's по фундаментальным условиям, которые будут стимулировать суверенные рейтинги в течение следующих 12—18 месяцев. Сложная и непредсказуемая внутриполитическая и геополитическая обстановка усугубляют постепенное замедление роста ВВП… увеличивая риск экономических или финансовых потрясений», — говорится в документе.

Самым ярким проявлением влияния геополитической напряженности агентство называет проблемы в сфере торговли, в основном из-за противостояния между США и Китаем. «В целом для 142 суверенных государств, которые мы оцениваем, глобальная обстановка становится менее предсказуемой, учитывая объем непогашенного долга в размере 63,2 триллиона долларов. Риск растет, что создает угрозу изменения потоков капитала», — отмечают эксперты агентства.

Moody's представило в своем отчете карту стран, которые находятся в зоне риска и за которыми будет отдельно следить в 2020 году. Так, геополитические риски агентство видит в таких странах, как: Турция, Сирия, Иран, Пакистан, Индия, Саудовская Аравия и Йемен. Риски торговых войн есть в таких странах, как США, Китай, Корея, Япония, Великобритания, а также в Евросоюзе.