Изменения по вкладам за 11 ноября: банк «ФК Открытие», Банк Жилищного Финансирования, Заубер Банк, «Прохладный», «ЦентроКредит», «Урал ФД».

Банк «ФК Открытие» ввел новый вклад «Надежный промо».

Минимальная сумма — 750 тыс. рублей. Срок — один год. Процентная ставка составляет 6,36% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Оформить депозит можно в подразделении банка или в интернет- и мобильном банке.

Завершен прием вклада «Премиальный».

Банк Жилищного Финансирования снизил ставки по двум вкладам.

«Классический» теперь можно разместить под 6,57—6,6% (ранее — под 6,7—6,83%), а «Пополняемый» — под 6,35—6,36% годовых (вместо 6,48—6,59%). Минимальная сумма первоначального взноса — 30 тыс. рублей. Сроки — один, полтора и два года. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Завершен прием депозита «Юбилейный».

Заубер Банк снизил ставки по ряду вкладов.

«Заубер — Срочный» открывается на срок три месяца под 6,2% годовых (прежде — под 6,4%).

«Заубер — Специальный» (на шесть месяцев) можно оформить под 7% годовых (вместо 7,5%). Минимальная сума депозита — 100 тыс. рублей. Вклад предназначен для клиентов, у которых ранее были открыты депозиты в банке и закрыты по сроку не ранее 1 июля 2019 года.

Доходность «Заубер — Оптимального» (на шесть месяцев) составляет 6,6% годовых (до этого — 7,1%).

«Заубер — 400 дней» теперь можно открыть под 6,61% годовых (с первого по 365-й день — 6,5%, с 366-го по 400-й день — 7,7%). Прежняя ставка — 6,71%.

Минимальная сумма первоначального взноса по вкладам составляет 100 тыс. рублей. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.

Банк «Прохладный» снизил ставки по вкладам.

«Срочный» (от 10 тыс. рублей на три, шесть, девять месяцев и 500 дней) размещается под 5,2—6,1% (ранее — под 5,25—6,45%), а «Пенсионный» (от 1 тыс. рублей на три, шесть месяцев и один год) — под 5,2—5,9% годовых (прежде — под 5,25—6,25%). Проценты по обоим депозитам выплачиваются ежемесячно.

«Выгодный» (от 30 тыс. рублей на один год) можно оформить под 5,9% годовых (вместо 6,25%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Доступный» (от 10 тыс. рублей на полгода) привлекается под 5,5% годовых (до этого — под 5,75%). Выплата процентов — ежемесячно.

Все вклады пополняемые.

Банк «ЦентроКредит» уменьшил ставки по валютному вкладу «Доход Плюс».

Минимальная сумма — 5 тыс. долларов и евро. Сроки размещения денежных средств в долларах — один, три, шесть месяцев и один год, в евро — один год. Доходность вложения в долларах составляет 0,9—2%, в евро — 0,01—0,1% годовых (ранее — 1,05—2,2% и 0,25—1% соответственно). Депозит пополняемый. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий или карточный счет.

Банк «Урал ФД» предлагает открыть благотворительный вклад «Доброе дело».

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — шесть месяцев. Процентная ставка составляет 5,85% годовых. Пополнение и частичное снятие денежных средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в день открытия депозита на текущий счет вкладчика единовременно за весь срок вклада.

0,25% от суммы депозита переводятся в адрес благотворительного фонда «Дедморозим».