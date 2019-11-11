Оформить кредит в Сбербанке «с поручителем для молодежи и пенсионеров» стало возможно по следующим условиям: при сумме финансирования от 1 млн рублей ставка составит 11,1% (ранее — 13,9%) годовых, от 300 тыс. до 1 млн рублей диапазон варьируется от 11,1% до 16,9% (прежде — 13,9—17,9%) годовых, от 30 тыс. до 300 тыс. рублей — от 12,9% до 19,9% (вместо 13,9% до 19,9% годовых). Для молодежи возраст на момент оформления кредита — от 18 лет до 21 года, для пенсионеров на момент получения от 60 лет и на момент возврата кредита — до 80 лет. Поручитель должен быть старше 21 года на момент подачи заявки и моложе 70 лет на момент погашения кредита. Срок финансирования — от трех месяцев до пяти лет.

Рефинансировать кредиты заемщики смогут по ставке от 12,9—16,9% (ранее — 13,9%) годовых при сумме кредита от 30 тыс. до 300 тысяч рублей, 12,9% годовых — от 300 тыс. до 1 млн рублей, 11,1% — от 1 млн до 3 млн. Срок кредитования — от трех месяцев до пяти лет. Рефинансировать возможно потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты, дебетовые карты с разрешенным овердрафтом, ипотечные кредиты. Максимальное количество рефинансируемых кредитов — пять, срок действия — не менее 180 календарных дней на дату рассмотрения кредитной заявки. Должна отсутствовать текущая просроченная задолженность, недоступна реструктуризация по рефинансируемым кредитам.

«На любые цели» получить денежные средства доступно без изменений по ставке от 12,9 до 19,9% (ранее — 14,9%—19,9%) годовых для сумм до 300 тыс. рублей, от 11,1% до 16,9% (прежде — 13,9—17,9%) годовых от 300 тыс. до 1 млн рублей, свыше 1 млн рублей — 11,1% (вместо 13,9%) годовых. Срок финансирования — от трех месяцев до пяти лет. Обеспечение не требуется.

«Ставки действуют в рамках акции 11—12 ноября», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.