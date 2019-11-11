Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 9 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,89 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 18,6 тыс. сделок на сумму порядка 1,25 доллара, диапазон котировок составил 63,82—63,99 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 70,48 рубля и вырос на 16 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 5,6 тыс. сделок примерно на 281,8 млн евро по курсам от 70,4 до 70,6 рубля за евро.

«В рублевых парах к вечеру все спокойно. Доллар США балансирует возле 63,87 рубля и слегка поднимается, евро тоже чуть подрастает и торгуется по 70,47 рубля. В ближайшие сутки тут не видно предпосылок для сколько-нибудь значимой смены настроений, поэтому иностранные валюты останутся в прежних диапазонах: 63,8—64,15 рубля за доллар и 70,15—70,75 рубля за евро», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.