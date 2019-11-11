Компания «Спецметропроект», которая является кредитором Лайтбанка, подала заявление в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка пятерых его бывших руководителей, говорится в определении суда.

В качестве ответчиков выступают: бывший председатель правления банка Константин Тогузаев, члены наблюдательного совета кредитной организации Алсу Якубова, Елена Фролова и Елена Бысова, а также член правления Александр Казарновский.

Размер суммы взыскания в определении не указан. Рассмотрение заявления кредитора суд назначил на 6 декабря.

В августе заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей кредитной организации подала госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Регулятор 29 марта 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Лайтбанка.