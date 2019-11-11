«Открытие Брокер» улучшил сервис дистанционного открытия счета, сообщается в пресс-релизе организации.

Процедура будет занимать меньше времени, а процесс заполнения анкеты стал более гибким и удобным для пользователей. Сервис адаптировали под мобильные устройства. Кроме того, этапы оформления стали независимыми — пользователи могут переходить к следующему этапу, не дожидаясь обработки данных на предыдущих шагах.

«Нововведение позволит всем желающим стать клиентами брокерской компании, минуя необходимость личного посещения офиса для подписания всех необходимых документов, пройти процедуру еще проще и быстрее», — отмечается в пресс-релизе.

Новая версия сервиса позволяет клиенту не регистрироваться отдельно в личном кабинете после активации счета. При первом входе в кабинет он сможет сразу ввести логин и пароль, который придумал при открытии счета, и авторизоваться.