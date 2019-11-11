Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в России будет размещен Евразийский региональный центр Нового банка развития (НБР). Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«При учреждении НБР лидерами стран БРИКС была достигнута договоренность о размещении его штаб-квартиры в Китае, а также о последовательном открытии региональных представительств НБР в странах-учредителях: ЮАР, Бразилии, России и Индии. В 2017 году начало работу региональное представительство НБР в ЮАР, в 2018-м подписано соглашение с правительством Бразилии о размещении регионального офиса НБР в этой стране. Подписанным распоряжением правительством Российской Федерации одобрен проект соглашения между правительством России и Новым банком развития о размещении Евразийского регионального центра Нового банка развития», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Подразделение НБР будет заниматься сопровождением и поддержкой реализации проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития, сотрудничества с национальными, государственными и частными структурами и оказанием технического содействия в подготовке и реализации проектов института.