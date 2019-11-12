Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предлагаемый другими крупнейшими банками, — доставку банковских карт клиентам на дом. Об этом «Коммерсанту» рассказали участники рынка; информацию подтвердили собеседники, близкие к банку.

Сейчас в рамках пилотного проекта в ряде регионов банк доставляет перевыпущенные карты (в Москве стоимость доставки составляет 500 рублей), а в декабре начнется пилотный проект по доставке новых банковских карт клиентам. В полном объеме услуга заработает в первом полугодии 2020 года, указывает собеседник издания, близкий к Сбербанку.

По информации собеседника газеты, знакомого с ситуацией, на стадии пилотного проекта планируется, что новые карты будут доставляться заказавшим их на сайте через интернет-банк либо через мобильный банк, то есть верификация клиента будет производиться дистанционно. Сколько будет стоить доставка для клиента и будет ли она по новым продуктам платной, источники «Коммерсанта» не раскрывают.

Опрошенные изданием банки считают, что в роли догоняющего Сбербанку придется трудно. В первую очередь из-за того, что банк планирует организовывать доставку своими силами или силами дочерних компаний: собственная служба доставки требует серьезных затрат на содержание штата специалистов — курьеров, логистов, менеджеров. Кроме того, важна скорость доставки продукта. Опрос банков показал, что большинство из них доставляют карты в течение двух дней, а в отдельных случаях укладываются в один день. Сейчас же, согласно данным на сайте самого Сбербанка, срок доставки в отделение начинается от двух дней. Третий вызов — конкуренция по стоимости доставки. Сейчас у банков доставка либо бесплатная, либо дешевле, чем предлагает Сбербанк. При этом эксперты уверены, что сервис Сбербанка в любом случае будет востребован из-за его доминирующего положения на рынке, хотя и сомневаются, что банк распространит его по всей России.



В Сбербанке «Коммерсанту» сообщили об отсутствии планов по сокращению филиальной сети и о рассматриваемой возможности выхода в микрорайоны с недостаточной представленностью. Запущенный в ряде регионов пилотный проект по доставке дебетовых карт клиентам, которые заказали досрочный перевыпуск в контактном центре, направлен на изучение востребованности нового сервиса: если клиенты положительно воспримут услугу, она может быть тиражирована.