Выдача новых ипотечных кредитов за первые три квартала текущего года упала более чем на 13%, до 350 тыс. ссуд, снижение количества новых ипотек зафиксировано в 90% российских регионов, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

«За девять месяцев 2019 года было выдано 350 тысяч ипотечных кредитов, тогда как за аналогичный период прошлого года — 405 тысяч единиц... Подобная ситуация отмечается впервые после кризиса 2014—2015 годов, когда банки были вынуждены сократить объемы кредитования», — указывают аналитики.

Сокращение числа выдаваемых ипотечных ссуд наблюдается в 90% всех регионов страны, отмечается в исследовании, а нарастить темпы роста выдач за этот период смогли всего семь российских регионов. Среди лидеров по темпам роста находятся Крым (+84%), Московская область (+38%), Севастополь (+35%) и Дагестан (+16,5%), впрочем, для большинства этих регионов высокий рост числа выдач ипотечных кредитов связан с низкой базой предыдущих месяцев, поясняют эксперты.

Рейтинг топ-10 регионов по числу выданных ипотечных кредитов также претерпел изменения, подчеркивают аналитики. Так, в Московской области за январь — сентябрь было выдано 13,8 тыс. кредитов, что позволило региону переместиться на четвертую позицию с 11-й строки годом ранее. Два региона опустились в рейтинге: Башкортостан с четвертого на восьмое место, а Красноярский край — с восьмого на десятое. Из первой десятки выбыла Челябинская область, занявшая 11-е место.

Лидером же по количеству новых ипотечных ссуд по-прежнему остается Москва. Однако и здесь выдача ипотеки за указанный период снизилась — до 52,7 тыс. кредитов с 53,1 тыс. годом ранее.