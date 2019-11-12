Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил, что экономический рост в Боливарианской Республике начнется в следующем году. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Каракасе.



«Все данные указывают на то, что 2020 год станет годом экономического роста страны», — сказал Мадуро, чье выступление транслировалось в эфире государственного телевидения.

По словам президента, в следующем году ожидается «замедление гиперинфляции, вызванной экономической войной».

Боливарианская Республика в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.