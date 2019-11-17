«ВТБ Капитал Инвестиции» временно снизил комиссионное вознаграждение на 15% по сделкам с ценными бумагами и иностранной валютой. Акция действует до конца ноября, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Совершать операции на более выгодных условиях можно в «ВТБ Мои Инвестиции», через личный кабинет брокера, подав заявку по телефону или в офисах ВТБ с форматом обслуживания «Привилегия». Предложение актуально как для новых, так и для действующих клиентов ВТБ. Открыть брокерский счет за несколько минут и воспользоваться предложением можно через приложения «ВТБ Мои Инвестиции» и «ВТБ Онлайн», — говорится в релизе.



Количество открытых в ВТБ брокерских счетов с начала года выросло более чем в два раза до 783,5 тыс. на 1 ноября 2019 года. В банке считают, что одной из причин роста стала цифровая трансформация бизнеса ВТБ. За III квартал текущего года более 97% всех открытых брокерских счетов пришлось на цифровые каналы: «ВТБ Мои Инвестиции» и «ВТБ Онлайн».