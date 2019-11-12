Доллар и евро дешевеют к рублю в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На самом старте торгов доллар терял 10 копеек к уровню закрытия предыдущей сессии, евро — 12 (на 10:01 и 10:00 мск соответственно). На 10:08 валюты в минусе на почти 8 и почти 9 копеек, курсы составляют 63,81 рубля за доллар и 70,41 рубля за евро.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб напоминает, что накануне рубль ослаб к доллару и евро, испытывая «давление наравне с другими валютами развивающихся стран на фоне неопределенности в вопросе заключения торгового соглашения США с Китаем». «Утреннее восстановление нефтяных котировок будет способствовать укреплению рубля в начале торгов», — прогнозировал эксперт.

Между тем, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, «шансы на смещение торгов в паре доллар/рубль выше отметки в 64 рубля за доллар возрастают».

«Внешний фон для рубля немного ухудшился: если на прошлой неделе индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) штурмовал максимумы с конца июля (уровень 1 650 пунктов), то за последние две-три торговые сессии индекс несколько отступил от своих локальных максимумов. Что касается общерыночных тенденций, то заметное влияние на риск/аппетит может оказать сегодняшнее выступление президента США Дональда Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка. Его речь с большой долей вероятности будет содержать высказывания в отношении торговых дискуссий с Китаем и ЕС, а также теоретически выступление может анонсировать экономическую повестку на второй президентский срок в случае его переизбрания... Внутренние факторы, на наш взгляд, пока оказывают нейтральный эффект на курс рубля. По нашему мнению, в ноябре приток валюты в страну по текущему счету превысит объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, однако ноябрь традиционно отмечен сравнительно небольшим объемом налоговых выплат в РФ (суммарный объем выплат по НДС, НДПИ, акцизам и налогу на прибыль в этом месяце мы оцениваем в 1,1 трлн рублей), и объем предложения валюты со стороны экспортеров может быть несколько ниже обычного. Шансы на смещение торгов в паре доллар/рубль выше отметки в 64 рубля за доллар возрастают», — отмечается в комментарии аналитика ПСБ Михаила Поддубского.

