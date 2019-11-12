В Москве завершено расследование уголовного дела о хищениях денежных средств с банковских карт участниками организованной группы, сообщает пресс-служба МВД России.



Схема была такой. Злоумышленники рассылали СМС-сообщения, содержащие ложную информацию о блокировке денежных средств на расчетных счетах потерпевших. Далее граждане перезванивали по указанному в сообщении номеру и попадали в кол-центр, операторы которого узнавали персональные данные и реквизиты банковских карт, а также коды подтверждения, необходимые для перевода денежных средств на другие счета.

Следствием установлено 12 эпизодов противоправной деятельности, доход от которой составил свыше 1 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», впоследствии переквалифицированные по статье 158 УК РФ «Кража».

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

К уголовной ответственности привлекаются шесть граждан.