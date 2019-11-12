Страховщики считают необходимым продолжение реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО. При этом спорные ее аспекты, которые могут повлечь повышение цены обязательной «автогражданки», могут быть отложены на более поздний срок. Об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации по теме «Развитие системы ОСАГО: индивидуализация тарифа» сказал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

«Мы два с половиной года работали над этим законопроектом и сошлись на некоторых компромиссах. Если сейчас начать сильно менять законопроект или дать ему обратный ход, это будет большой шаг назад. Если мы хотим добиться единства и справедливости в формировании стоимости ОСАГО на всей территории России, чтобы каждый автовладелец получил персональный тариф, то законопроект нужно принимать», — заявил Юргенс.

Он подчеркнул, что в РСА понимают социальную озабоченность парламентариев по поводу того, что тариф для некоторых водителей может вырасти.

«Этот риск может быть снят очень просто — можно перенести введение некоторых позиций законопроекта на более поздний срок, когда экономика войдет в более позитивный тренд. Регулятор и страховое сообщество смогут гарантировать, что если не отменять коэффициент территорий и не увеличивать рост выплат за причинение вреда жизни и здоровью в ДТП до 2 миллионов рублей, то факторов, которые повлияют на резкое увеличение стоимости полиса просто не будет. При этом повторюсь: страховое сообщество не против этих нововведений, но это отразится на стоимости полиса», — подчеркнул глава РСА.

По подсчетам Банка России, территориальный коэффициент составляет около 40% в тарифе ОСАГО. Надбавка за мощность — еще 30%. При этом, как отметили в ЦБ, от отмены коэффициента территорий выиграют порядка 72% автомобилистов, потому что в большинстве регионов этот коэффициент выше единицы.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев выразил озабоченность в связи с тем, что поправки в закон об ОСАГО могут вызвать рост тарифов из-за четырехкратного повышения лимита компенсации за ущерб жизни и здоровью. Однако, по его мнению, разработчики законопроекта учли эту проблему, введя отсрочку для повышения этого лимита.

Как отметил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, с процессом индивидуализации ОСАГО не стоит затягивать. Иначе эта дискуссия может продлиться на долгие годы. «Я за маленькие шаги, которые точно приведут к улучшению ситуации», — резюмировал Чистюхин.

Законопроект об индивидуализации ОСАГО Государственная дума рассмотрит в 2019 году. Она предполагает постепенное расширение тарифного коридора для страховых компаний сначала на 30%, а потом на 40% вверх и вниз. Расчет тарифов ОСАГО будет ориентирован на самого водителя — его манеру езды, наличие грубых нарушений ПДД. При этом из расчета цены полиса должен исчезнуть территориальный коэффициент, а также коэффициент мощности авто. В итоге тариф по обязательной «автогражданке» должен стать гораздо более индивидуализированным и снизиться для безаварийных водителей, которых в нашей стране подавляющее большинство.