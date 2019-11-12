Главные страхи россиян сейчас — это возможный рост социальной несправедливости, снижение собственного дохода и получение отказа в бесплатной медицинской помощи, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Согласно данным последнего (октябрьского) опроса ВЦИОМ, структура страхов россиян приблизительно сохраняется, но обеспокоенность экономическими проблемами слегка снижается.
«Первую строчку «карты страхов» занимает тревога о росте или возможном росте социальной несправедливости между людьми — беспокойство на этот счет высказали 68% опрошенных. Чаще тревогу по этому поводу испытывают наши соотечественники старших поколений: в возрасте 35—44 лет (69%), 45—59 лет (72%) и от 60 лет (71%)», — отмечается в обзоре.
В январе этого года общая доля респондентов, признавшихся в таком страхе, была выше — 72%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Вторую строчку занял риск возможного снижения дохода: вероятным появление этой проблемы в жизни считают 63% респондентов (против 68% в начале года). Тревожные настроения преобладают среди россиян в возрасте 45—59 лет (71%).
Возможность отказа в бесплатной медицинской помощи волнует 58% россиян (в январе — 61%). Реже беспокойство на этот счет высказывают россияне в возрасте от 25 до 34 лет (52%) и от 60 лет (53%).
Согласно данным ВЦИОМ, такова же (58%) доля тех, кто волнуется по поводу возможного роста цен на привычные продукты, но она наиболее заметно снизилась — с 70%. В январе этот страх был у россиян на втором месте, свидетельствует инфографика исследования.
В меньшей степени граждане обеспокоены беспорядками из-за акций протеста против власти, ростом преступности (39% и 36% соответственно, хотя доли немного выросли — на 3 процентных пункта в каждом из случаев), возможностью потери работы (доля сохранилась на уровне 35%) и потенциальным обострением международных конфликтов с участием России (20% против январских 22%).