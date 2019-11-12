Промсвязьбанк ввел «Онлайн-вклад».

Оформить депозит можно только в интернет- или мобильном банке новым клиентам и клиентам банка, ранее не открывавшим вклады в интернет- и мобильном банке последние два года.

Срок депозита — на 122, 181, 397, 547 и 731 день. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Доходность составит 5,3—6,45% годовых.

Прием дополнительных взносов возможен в течение первых 30 календарных дней срока размещения вклада.

При досрочном расторжении договора после 90-го дня проценты выплачиваются из расчета 1/2 процентной ставки, установленной при открытии/пролонгации депозита. Пролонгация осуществляется не более трех раз на условиях вклада «Моя выгода».

Выплата процентов — в конце срока.