Заместитель министра финансов Алексей Моисеев назвал странными данные исследования бюро кредитных историй «Эквифакс», в соответствии с которыми выдача новых ипотечных кредитов за первые три квартала текущего года упала в РФ до более чем 350 тыс. ссуд.

По данным Банка России, за девять месяцев текущего года объем выдачи ипотечных кредитов в количественном выражении уменьшился до 889,4 тыс.

«Очень странная статистика. Буквально на прошлой неделе был проектный комитет [нацпроекта «Жилье и городская среда» под председательством вице-премьера Виталия Мутко]. Там все цифры были озвучены. У нас есть минимальное падение по сравнению с прошлым годом. Если говорить про ипотеку на новостройки, рост 3%. Некоторое снижение наблюдается на вторичном рынке, но ситуация выравнивается», — сказал в беседе с ТАСС Моисеев, курирующий федеральный проект «Ипотека».

Также замминистра отметил, что на фоне снижения ставок ожидается восстановление рынка ипотеки. Кроме того, по его словам, хорошо сработала ипотека для семей с детьми. «Банки снижают ставки. Это приведет к значительному росту выдачи ипотечных кредитов», — сказал Моисеев.

Федеральный проект «Ипотека» входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда», его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн.

