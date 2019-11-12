Основные обращения россиян в региональные прокуратуры связаны с нарушениями трудового законодательства и со сферой ЖКХ. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Как и в центральном аппарате, в целом по России больше всего поступает жалоб по вопросам надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. Наиболее распространенными из них остаются жалобы на нарушения трудового законодательства — 13,2%, в сфере ЖКХ — 10,9%..., а также по пенсионным вопросам — 2%...», — сказал он, выступая на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир».

Вместе с тем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество жалоб на нарушения трудового и жилищного законодательства сократилось на 14,9%.

В целом по стране количество обращений в региональные прокуратуры в этом году растет примерно на 3%, всего их поступило более 2,4 млн, тогда как в Генпрокуратуре их число пока остается на прежнем уровне (более 191 тыс.). Как уточнил Куренной, лидерами по числу обращений стали прокуратуры Москвы (более 77 тыс.) и Московской области (около 50 тыс.).



Куренной сообщил, что Генпрокуратура вынуждена направлять подчиненным прокурорам в регионы, а также в другие ведомства более 80% обращений. «Причиной этого, напомню, является преждевременное обращение граждан в прокуратуру, минуя органы государственного контроля, в компетенции которых находится решение затронутых вопросов», — заключил он.