«Тинькофф» объявляет о запуске мобильного приложения «Тинькофф АЗС» для оплаты топлива со смартфона. Приложение позволит клиентам Тинькофф Банка в несколько кликов, не выходя из машины, оплачивать заправку автомобилей на сети автозаправочных комплексов BP в Москве, Московской и Смоленской областях, отмечается в сообщении финучреждения.

Приложение «Тинькофф АЗС» доступно на платформах iOS и Android. Для регистрации в мобильном приложении нужно указать номер мобильного телефона и реквизиты карты Тинькофф Банка, по которой будет оплачиваться топливо. При оплате через приложение участники программы лояльности BP Club смогут накапливать баллы. После запуска приложение «Тинькофф АЗС» само предложит пользователю ближайшую заправочную станцию BP.

«Процесс оплаты через приложение будет проходить гораздо быстрее, чем через кассу, — обещают в банке. — Для заправки пользователю нужно предупредить оператора-заправщика, что оплата будет проводиться через «Тинькофф АЗС», и отсканировать QR-код, расположенный на нужной колонке. Когда заправка закончится, водителю остается только подтвердить оплату в приложении и показать оператору-заправщику фискальный чек, ссылка на который придет по СМС или через Viber сразу после оплаты».



По словам руководителя управления партнерских программ «Тинькофф» Александра Бро, банк будет «следить за интересом клиентов к приложению «Тинькофф АЗС» и изучать клиентский опыт, чтобы значительно расширить функционал».