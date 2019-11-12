Тинькофф Банк с 12 ноября изменил условия по начислению процентов на остаток по дебетовым картам.

По новым условиям держателям карт Visa FIFA World Cup Edition, Avon, «ПФК ЦСКА», WWF, «Нашествие», All Games, «Tinkoff Black Мир» будет начисляться 5% годовых вместо 6%. Процент начисляется на остаток до 300 тыс. рублей при совершении покупок от 3 тыс. рублей в месяц.

По карте «Яндекс.Плюс» будет начисляться 5% на остаток до 300 тыс. рублей при совершении покупок от 50 тыс. рублей, 1% — на остаток до 300 тыс. рублей при совершении покупок до 50 тыс. рублей за расчетный период.

По картам Tinkoff Black Metal и «ПФК ЦСКА Black Edition» будет начисляться 5% на всю сумму.

По карте «Tinkoff Black для Банки.ру» будет начисляться 5% на остаток до 300 тыс. рублей при совершении покупок от 3 тыс. рублей в месяц. При оформлении карты на сайте Банки.ру клиенты получат дополнительно три месяца бесплатного обслуживания.

Неизменным осталось начисление кешбэка в размере 5% в определенных категориях, которые меняются ежеквартально, и 1% на прочие покупки. В том числе в рамках доходных баллов программ лояльности также снизилось до 5% начисление по картам Lamoda, eBay, OneTwoTrip, AliExpress, «Перекресток», All Airlines, All Airlines Black Edition.

«Несмотря на снижение процента на остаток, указанные карты будут интересны клиентам, так как банк предлагает возможность бесплатного обслуживания, различные бонусные программы, начисление кешбэка в зависимости от потребностей», — комментирует эксперт Банки.ру по банковским картам Ксения Орлова.