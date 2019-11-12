Абсолют Банк снизил на 0,5 процентного пункта ставки по кредитам на покупку первичного, вторичного жилья и рефинансирование.

Теперь базовая ставка по займам на приобретение недвижимости составляет 10% годовых и может быть снижена на 0,25 п. п. при подаче заявки с использованием дистанционных каналов. Рефинансирование сторонних ипотечных займов теперь осуществляется под 9,75% годовых, но итоговая ставка также будет варьироваться в зависимости от различных скидок и надбавок.



Так, при отказе от присоединения к коллективному договору ипотечного страхования указанные ставки будут выше на 0,25 п. п., а при отказе от личного и/или титульного страхования — на 4 п. п. Для ИП и собственников бизнеса предусмотрена надбавка к ставке в размере 1 п. п. При получении займа без подтверждения дохода итоговая ставка будет выше на 1 п. п., а минимальный первоначальный взнос составит 40%. Аналогичное повышение ставок будет действовать при несоответствии объекта залога требованиям банка.

При желании клиенты могут снизить итоговую ставку на 0,5 п. п., оплатив единовременную комиссию в размере 2% от суммы кредита.

Минимальный первоначальный взнос клиента составляет 20% собственных средств от стоимости жилья, сумма кредита не может превышать 20 млн рублей, а срок — 30 лет.

«Несмотря на то что это уже второе снижение банком ставок по ипотеке за последние два месяца, установленные им на текущий момент процентные ставки для клиентов «с улицы» (без учета влияния различных опций) превышают значения, действующие у других крупнейших игроков российского ипотечного рынка», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.