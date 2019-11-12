• Госдуме и Совфеду предложили обсудить введение в России обязательной регистрации по паспорту при входе в Интернет. Автор инициативы — президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. «Любой гражданин, желающий воспользоваться Интернетом на территории России, должен будет предоставить электронную версию документа, удостоверяющего его личность», — говорится в обращении главы ассоциации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это предложение нарушит права граждан.

• Конституционный суд разрешил изымать имущество у родственников и знакомых коррупционеров. Суд не нашел противоречий с Основным законом в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих (супруги и несовершеннолетние дети). Об этом говорится в опубликованных на сайте суда отказных определениях по жалобам экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родных и знакомых. В 2017 году Никулинский суд Москвы изъял у заявителей имущество на сумму более 9 млрд рублей, придя к выводу, что официальные заработки Захарченко и членов его семьи явно не позволяли приобретать автомобили и недвижимость в таком количестве.

• Выдача новых ипотечных кредитов за первые три квартала текущего года упала более чем на 13%, до 350 тыс. ссуд, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс». Сокращение числа выдаваемых ипотечных ссуд наблюдается в 90% всех регионов страны, отмечается в исследовании, а нарастить темпы роста выдач за этот период смогли всего семь российских регионов. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев назвал результаты исследования странными. Между тем данные портала «Авито Недвижимость» свидетельствуют о том, что половина жилья в России покупается в ипотеку, при этом порядка 16% граждан требуется помощь родителей для того, чтобы накопить на первоначальный взнос.

• Большинство российских работодателей (61%) с переходом на четырехдневную рабочую неделю сократят заработную плату сотрудников. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру». Более трети (36%) опрошенных представителей компаний ответили, что зарплата работников не изменится, а 3% респондентов уверены, что зарплата даже повысится. При этом снижение собственного дохода — один из главных страхов россиян, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Первую строчку «карты страхов» занимает тревога о росте или возможном росте социальной несправедливости между людьми — беспокойство на этот счет высказали 68% опрошенных. Риск возможного снижения дохода занял вторую строчку: вероятным появление этой проблемы в жизни считают 63% респондентов.